Coronavirus : le CHU de Rennes centralise les dépistages pour le Grand Ouest

"On a mis en place la technique pour détecter ce fameux coronavirus. On est prêt à faire face à la demande des hôpitaux voisins", explique le docteur Vincent Thibault, virologue au Centre hospitalier universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Des tests pour le Grand Ouest

Le CHU fait parti des 70 hôpitaux français sélectionnés pour mettre en place des analyses spécialisées. "On va recevoir des tests des hôpitaux de Brest, Nantes et Angers",raconte le médecin avant d'ajouter, "mais d'ici quelques jours, ces hôpitaux seront autonomes et pourront eux-mêmes effectuer les analyses".

L'objectif du virologue rennais et de ses équipes, est de détecter le plus vite possible les cas suspects dans cette partie de la France. En revanche, le médecin ne veut pas créer de panique : "Il faut bien dissocier les personnes infectées des personnes malades. On peut être infecté sans avoir la maladie."

On fait face a une situation exceptionnelle mais on sait faire - Vincent Thibault, virologue au Centre hospitalier universitaire de Rennes

En parallèle, Vincent Thibault, insiste sur le sérieux de la procédure et la réactivité des équipes du CHU de Rennes. "On prend la mesure de l’épidémie au jour le jour et même heure par heure, et on s'adapte. Mais vous savez, chaque année on s’adapte aussi à l’épidémie de grippe, c'est une situation assez similaire. Si nous avons trois patients qui arrivent aujourd'hui avec les symptômes du Coronavirus, on s'adapte. Si demain ils sont 50, on s'adaptera aussi. On fait face a une situation exceptionnelle mais on sait faire", insiste le virologue.

Pour l'instant, le CHU de Rennes gère seul la situation pour le Grand Ouest mais l’hôpital est prêt a recevoir de l'aide en cas de crise importante : " Il faut être très réactif. Aujourd'hui, l'effectif du laboratoire est suffisant mais ça ne présage absolument rien de ce qu'il va se passer à la fin de la semaine. Si nous avons trop de prélèvements, il faudra recruter. Mais il s'agit d'analyses très particulières, les profils ne courent pas les rues", raconte le médecin entre deux réunions.