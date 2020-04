Coronavirus: 22e jour de confinement, le tour des initiatives et insolites dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter.

Le CHU de Saint-Étienne accroche une banderole de remerciements à l'entrée de l'hôpital

A l'instar de la banderole des Green Angels, le groupe de supporters de l'AS Saint-Étienne, installée au même endroit au début de la crise en soutien au personnel hospitalier, le CHU de Saint-Étienne a accroché une banderole de remerciements à l'entrée de l'hôpital. Banderole sur laquelle on peut lire: "Merci pour votre soutien!"

Dans un tweet ce mardi, l’hôpital précise et lance ce message d'espoir: "À tout ceux qui nous manifestent leur soutien qui nous va droit au cœur, nous vous remercions sincèrement. Installé aux abords du hall CDG, ce message s'adresse à vous! Encore une fois, un immense merci à tous pour votre solidarité exceptionnelle, ensemble nous vaincrons!"

Une nouvelle haie d'honneur mais cette fois dans un autre service

Au CHU de Saint-Étienne, il n'y a pas que les patients qui sortent de réanimation qui ont le droit à une haie d'honneur. "Sortie ce jour de notre premier patient dialysé arrivé dans le service", témoigne sur Twitter le docteur Amandien Gagneux-Brunon. "Trois semaines de peur, des jours sous 15 litres d'oxygène et aujourd'hui la quille."

La préfecture de Haute-Loire lance la distribution de chèques-déjeuner pour les SDF

Un chèque-déjeuner d'un montant maximal de 7 euros par jour pour les personnes sans domicile et sans ressources : c'est un dispositif national, appelé à se déployer dans chaque département. Ces chèques déjeuner permettront d'acheter des produits alimentaires et produits d'hygiène pendant toute la durée de la crise sanitaire. La préfecture de Haute-Loire le décline à son tour, avec le relais de plusieurs associations sur le terrain : ASEA-le tremplin, Léo Lagrange, Hospitalité en Langeadois, Habitat et Humanisme, ALIS trait d’union et Entraide Pierre Valdo.