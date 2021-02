Coronavirus : le CHU de Saint-Étienne étudie l'impact psychologique de l'épidémie sur les patients âgés

La situation sanitaire pèse de plus en plus lourd pour nombre d'entre nous. C'est particulièrement vrai pour certaines personnes âgées psychologiquement fragiles. 400 patients de l'hôpital le Vinatier à Lyon (au sein du pôle de psychiatrie du sujet âgé.) et du CHU de Saint-Étienne (dans le service gériatrie, à la Charité) participent depuis le 18 janvier à une étude sur l'impact de la crise Covid, et notamment des confinements, sur ce public.

Les patients ont bénéficié d'un suivi par téléconsultation pour recueillir différentes données sur leurs conditions de confinement, les signes d'anxiété, de dépression etc. Pour la deuxième étape, 120 de ces patients vont à nouveau être interrogés, par téléphone. Un troisième recueil de données devrait être mené dans plusieurs mois, une fois que la pandémie sera terminée, afin d'évaluer les possibles états de stress post-traumatiques liés aux confinements, et plus généralement à la crise sanitaire.

On parle beaucoup de la dépression des jeunes, moins des personnes âgées

Le projet est coordonné par le docteur Isabelle Rouch, épidémiologiste, médecin au CHU stéphanois et chercheuse à l'ISPED de Bordeaux. Elle a le sentiment que pour le public âgé, l'impact psychologique de la pandémie n'a pas été vraiment pris en compte.

"C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites en population générale, beaucoup d'études en ligne, on parle beaucoup de la dépression des jeunes, mais les personnes âgées on en parle moins", regrette Isabelle Rouch. Selon elle cela peut notamment s'expliquer par "une focalisation, pour les plus de 65 ans, sur le risque de contracter le Covid et du coup d'avoir une forme grave, mais les répercussions psychologiques elles étaient entre guillemets au deuxième plan et on s'en est moins préoccupé".

Soutien de la fondation Apicil

Or cet impact est lourd chez certains patients, assure Isabelle Rouch. Surtout pendant les périodes de confinement. "Pour les patients âgés avec des troubles cognitifs, on va vraiment constater une très nette aggravation des troubles, du fait qu'ils ne sont plus sollicités, qu'ils ne peuvent plus participer à des groupes de stimulation de mémoire en accueil de jour par exemple, et mes collègues psychiatres et gérontopsychiatres ont constaté une aggravation de la symptomalogie anxieuse et dépressive aussi _parce que les patients manquent de sollicitations, de contacts sociaux_", ajoute le docteur Rouch.

La fondation Apicil (qui milite pour le soulagement de la douleur) participe au financement de l'étude SteraCovid, de même que le CHU de Saint-Étienne. Le coût des recherches est estimé à 45 000 euros.