Coronavirus : le CHU de Toulouse lance un Facebook live pour s'adresser au grand public

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, le CHU de Toulouse fait passer des messages de prévention et d'information sur la progression du virus et la prise en charge des malades. Ce jeudi 30 avril, à 13h, trois médecins répondront directement à vos questions via le célèbre réseau social.