Coronavirus : le CHU de Toulouse "prêt" à affronter la deuxième vague de l'épidémie

L'épidémie progresse en Occitanie et les derniers chiffres ne sont pas bons. Et même si le nombre de patients hospitalisés pour cause de coronavirus continue d'augmenter, il n'y encore rien de comparable avec le pic de la crise sanitaire le printemps dernier.

Le CHU de Toulouse avait en effet atteint son pic le 5 avril dernier. Ce jour-là, 193 patients étaient hospitalisés pour Covid dans les établissements toulousains et 67 d'entre eux occupaient des lits de réanimation.

A titre de comparaison, ce jeudi 15 octobre, le CHU compte actuellement 112 patients hospitalisés, mais seulement 19 étaient au service réanimation. Soit presque trois fois moins qu'au pic de l'épidémie en avril.

Une progression plus lente, mais plus longue

Les médecins et les spécialistes restent tout de même sur le qui-vive. Le nombre de personnes hospitalisées en Occitanie progresse plus lentement qu'au printemps, mais cette même progression pourrait bien mettre plus de temps à se stabiliser et à s'arrêter. Le CHU de Toulouse se prépare donc au cas où. Le plan "hôpital en tension" est d'ailleurs activé depuis fin septembre.

Ce plan prévoit de déprogrammer si besoin une partie des hospitalisations non-vitales si le nombre de patients Covid venait à exploser. Jusqu'à 20% des opérations pourraient alors être reprogrammées et repassées à une date ultérieure.

A ce jour, le CHU de Toulouse dispose de 92 lits de réanimation.