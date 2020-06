Coronavirus : le CHU de Toulouse prêt en cas de deuxième vague

Alors que l'ombre d'une seconde vague plane sur la Chine, le CHU de Toulouse se dit prêt de son côté à l'éventualité d'un rebond de l'épidémie de coronavirus.

Des respirateurs toujours branchés

Le nombre de patients hospitalisés pour Covid reste très bas au CHU de Toulouse, 19 patients sont hospitalisés en réanimation, soit un chiffre quasi constant depuis trois semaines. L'hôpital public reprend donc son activité. En hospitalisation complète il est par exemple à 92% de son activité normal. 489 patients ont été hospitalisés depuis le 1er mars pour coronavirus, dont 126 en réanimation.

Pour éviter une deuxième vague alors que "le virus circule à bas bruit" selon Pierre Delobel, chef du service des maladies infectieuses, les gestes barrières sont maintenus à l'hôpital et dans les parcours de soins. Par ailleurs des indicateurs sont scrutés de près comme les passages aux urgences, les résultats des tests ou encore les appels au Samu, qui a reçu 24.000 appels liés au covid depuis le début de la crise, soit 10% des flux annuels (!). Et les soignants connaissent mieux le virus, "on sait que les formes graves se déclenchent au bout d'une semaine, ce qui laisse du temps pour réagir, explique Béatrice Riu, responsable de la réanimation à Purpan. Et puis on a gardé des respirateurs branchés et on pourrait débloquer très vite 30 ou 40 lits." Elle estime qu'il faudrait 2 ou 3 jours pour remettre le CHU en configuration Covid, le temps de mobiliser le personnel.

Polémique autour des primes Covid

Lors de la conférence de presse de ce mercredi, la direction de l'hôpital a aussi souhaité s'exprimer sur les primes Covid. La CGT accuse la direction d'avoir attribué la prime maximale de 1.500 euros à des cadres dirigeants de l'hôpital, dont cinq directeurs, au détriment de certains soignants.

"Ils ont mouillé la chemise, ils l'ont méritée", s'agace Vincent Bounes, le chef du Samu 31, qui considère que cette prime était un cadeau empoisonné et que "tout le monde aurait dû avoir la même chose".

Marc Penaud, le directeur du CHU de Toulouse précise que 78,5% des personnes qui ont touché la prime de 1.500 euros sont des soignants. Dans le détail : 8.500 personnels du CHU vont toucher 500 euros et 4432 vont toucher 1.500 euros, dont 78,5% de soignants, 15% de personnels techniques et 6,5% d'administratifs.