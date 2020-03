Coronavirus : le CHU prépare le niveau 1 du plan Blanc, mobilisation renforcée

Le CHU de Montpellier se prépare à accueillir davantage de malades et met donc en place des mesures renforcées avec notamment la séparation des urgences respiratoires des autres urgences. Certaines opérations non urgentes pourraient aussi être déprogrammées.

Dans l’Hérault, 16 nouveaux cas de coronavirus viennent d’être confirmés ce mardi soir. Avec notamment un cas dans une maison de retraite près de Montpellier (EHPAD).

L'agence régionale de Santé n'a pas précisé de quel établissement il s'agit. Mais au regard des risques de transmission du virus au sein de cet établissement qui accueille environ 80 personnes âgées dépendantes, des mesures de sécurité sanitaire renforcées ont immédiatement été déclenchées sur place.

Un message de vigilance renforcée a également été adressé par l’ARS à l’ensemble des EHPAD de l’Hérault.

Dans la commune du Crès, à proximité de Montpellier, après confirmation de plusieurs cas et au regard du nombre de cas contacts, la Préfecture de l’Hérault, en lien avec le Rectorat et l’ARS, a décidé ce soir de mesures de fermeture concernant toutes les établissements scolaires, centre de loisirs et structures d’accueil de la petite enfance dans cette commune jusqu'au 24 mars inclus.

Le CHU de Montpellier a déclenché ce mardi soir la préparation officielle du niveau 1 de mobilisation de son plan blanc. Il s'agit de pouvoir "répondre à l’évolution rapide de la situation sanitaire exceptionnelle" liée au COVID-19. Ces mesures s’ajoutent à celles déjà prises depuis l’apparition du Coronavirus COVID-19 pour adapter l’organisation du CHU de Montpellier et renforcer les équipes des secteurs les plus concernés.

Ce plan vise à adapter l’organisation de l’établissement pour faire face à un potentiel afflux de patients à prendre en charge. "Les mesures concrètes sont adaptées en fonction des caractéristiques précises des événements pressentis." Dans ce contexte, le CHU de Montpellier devra potentiellement faire face à une mobilisation importante de ses capacités d’hospitalisation sur une durée indéterminée.

Qu’est-ce que signifie le déclenchement du niveau 1 ?

Le service des urgences pourra être divisé en deux : l'accueil des urgences respiratoires d'un côté, les autres urgences de l'autre.

Le dépistage en ambulatoire (sans hospitalisation) sera renforcé au service des maladies infectieuses et tropicales (MIT).

Le service des maladies infectieuses va déménager pour se rapprocher du service de réanimation, pour permettre le transfert plus rapide des patients hospitalisés qui necessiterait d'être pris en charge en réanimation, cela permettra aussi d'augmenter la capacité d'hospitalisation (20 lits seulement actuellement)

Certaines opérations non urgentes en médecine comme en chirurgie pourront être déprogrammées pour libérer du personnel et renforcer le SAMU, les Urgences et le service des maladies infectieuses.

Pourquoi maintenant ?

La mise en place du plan Blanc nécessite une préparation importante, concertation des équipes médicales mais aussi plusieurs déménagements internes qui peuvent prendre plusieurs jours. C’est pourquoi la cellule de crise du CHU, qui réunit les experts médicaux de l’hôpital, a pris la décision d’anticiper une potentielle évolution de la situation en lançant dès maintenant la mise en œuvre de ces réorganisations.

Ceci permettra au CHU d’être préparé en cas d’augmentation du nombre de cas de COVID-19 sur son territoire.

Quelles conséquences pour les patients et visiteurs ?

Certaines activités non urgentes seront déprogrammées. Les patients concernés seront contactés directement par les équipes de soins. Il n’est pas nécessaire que les patients prennent l’initiative de prendre contact avec le CHU de Montpellier pour vérifier le maintien ou l’annulation de leur venue.

Le CHU de Montpellier tient à rassurer les patients qui lui font confiance : toutes les activités urgentes de recours gérées par l’établissement restent pleinement assurées.