Coronavirus : le cluster du Montargois est maîtrisé selon l'Agence Régionale de Santé

Plus de 5.000 tests ont été menés sur Montargis, Châlette et Villemandeur

Les nouvelles sont donc plutôt rassurantes pour l'agglomération Montargoise et ses habitants. Après la découverte d'une cinquantaine de cas positif au coronavirus, entre début juin et fin juin, l'Agence Régionale de Santé avait décidé d'organiser une campagne de dépistage massif sur les communes de Montargis, Villemandeur et Châlette-sur-Loing. Des tests ont été menés durant sept jours et le bilan est sans appel : sur 5.046 personnes testées, seules huit sont porteuses du virus. Sur ces huit personnes, quatre étaient déjà dans la liste des premiers cas, il s'agit donc d'une confirmation et deux sont en dehors du périmètre du cluster.

Le foyer d'épidémie est maitrisé

" On peut considérer que le cluster initial est maîtrisé" explique Pierre-Marie Détour, directeur général adjoint de l'Agence Régionale de Santé dans le Centre Val de Loire. "C'était le but même de l'opération : tester pour maîtriser une éventuelle propagation. A partir du moment où il y a peu de cas positif, on peut dire que la situation est sous contrôle". Pour Pierre-Marie Détour, il est important de rappeler que les tests "ne sont valables qu'à un moment donné" et qu'il faut que les personnes continuent à respecter les gestes barrières pour éviter que l'épidémie redémarre. Sur l'ensemble des cas positifs recensés sur le montargois, aucun ne présente de signe grave de la maladie.