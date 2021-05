Coronavirus : le collectif citoyen rend son rapport pour améliorer la campagne vaccinale

Après des mois de travaux, le collectif citoyen sur la stratégie vaccinale contre le coronavirus a rendu la semaine du 26 avril son rapport. Dans leur document de 42 pages, les 35 Français et Françaises tirés au sort proposent une communication plus claire et ciblée selon les tranches d'âges.

C'est un bilan en demi-teinte que dresse le collectif citoyen sur la stratégie vaccinale contre le coronavirus. Les 35 Français et Françaises tirés au sort au début de l'année ont rendu la semaine du 26 avril leur rapport avec leurs nombreuses recommandations au Professeur Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Dans ce document de 42 pages, le collectif réclame plus de clarté, une communication plus ciblée et une plus grande place laissée aux scientifiques afin de rétablir la confiance de la population envers les vaccins.

Un manque de clarté et de transparence épinglé

Le collectif citoyen dénonce dans son rapport le manque de clarté dont ont pu faire preuve les autorités sanitaires et politiques : "Nous trouvons important de ne pas changer d’avis ou de directive tout le temps". Pour convaincre la population, le collectif réclame ainsi "une communication plus claire sur qui peut se faire vacciner, quand et où, afin que les citoyens soient rassurés, sachent à quoi s’attendre et comment faire pour prendre rendez-vous et se faire vacciner".

Donner plus souvent la parole aux scientifiques

Le collectif craint que "beaucoup de Français sont en colère contre le gouvernement, si toute la communication vient du gouvernement, elle risque d’être mal reçue". Alors, pour renforcer la confiance de la population vis-à-vis de la campagne vaccinale, le collectif propose de créer des émissions, de mettre en place un débat télévisé en faisant intervenir "des experts (Professeur Kahn, Professeur Fischer, Professeur Le Guludec, Madame Buffet,...) mais aussi à des personnalités populaires et connues des Français (comme Michel Cymes)".

"Le collectif recommande notamment de faire davantage intervenir des experts, aux côtés des dirigeants

Le collectif citoyen préconise aussi une communication plus claire, plus concise et explicative. "Créer un spot avec un langage clair et simple (du type E=M6, C’est pas sorcier) dans lequel, on mettrait en avant des professionnels de santé de première ligne qui parleraient aux Français pour leur expliquer comment se passe la vaccination du début à la fin", explique-t-il.

Une communication à la fois plus ciblée et plus large

Le collectif recommande par ailleurs d'informer le public de la manière la plus large possible en encourageant les commerces de proximité à relayer des brochures et prospectus. Le rapport met ainsi en avant les "coiffeurs, restaurants, libraires".

Dans son rapport, le collectif insiste sur la nécessité de ne pas avoir une seul et même information, mais d'adapter les échanges selon les tranches d'âges. Il suggère de s'adresser aux 15-30 ans sur les réseaux sociaux. "La tonalité des messages pour les jeunes ce serait plutôt "je me vaccine, je protège les autres" et pour les personnes à risque "je me vaccine, je me protège" / "Je choisis la vie, je me vaccine”, ou encore “Une petite piqure pour l’Homme, un grand pas pour la liberté”", propose le rapport.

Aller vers les différentes populations

La communication autour de la campagne de vaccination doit également se faire en collaboration avec tous les personnels soignants et paramédicaux, selon le collectif citoyen. "Tous les professionnels doivent partager une même information (et donc la recevoir), même s’ils ne sont pas directement concernés par la vaccination (ex : les dentistes, les kinés, les infirmières scolaires)", insiste-t-il.

Si la vaccination s'élargit de plus en plus en France, le collectif est sans appel, "le système de prise de rendez-vous ne fonctionne pas correctement". Il a plusieurs solutions pour remédier à ces difficultés : "Demander l’inscription du numéro de Sécurité sociale dans les demandes de prise de rendez-vous, et connecter les différentes bases de prise de rendez-vous pour éviter les doublons et le gaspillage de doses", ou "mettre à disposition dans les mairies des ordinateurs pour la prise de rendez-vous via Doctolib".

Pour ne laisser personne de côté, le collectif recommande d'aller au plus près des populations isolées, en installant par exemple des espaces de vaccination sur les marchés ou dans des bus de vaccination pour "les petites communes isolées des centres de vaccination". Il préconise d'"utiliser les Centres Communautaires d’Action Sociale (CCAS) pour toucher les personnes âgées et éloignées".

Le collectif invite également le gouvernement à faire appel aux associations afin de toucher les personnes précaires et les sans-papiers. Dans son rapport, le collectif propose de "s'appuyer sur les banques alimentaires pour informer les populations précaires et proposer une vaccination après un repas". "On doit bien sûr s’appuyer sur Médecins sans frontières et les associations, qui connaissent les migrants qui vivent à la rue ou dans des camps, pour leur proposer la vaccination en une dose (Johnson & J.)", ajoute-t-il.