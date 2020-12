Coronavirus : le collège de Tardets et 3 classes du lycée Etchepare de Bayonne fermés

Le collège Pierre Jaureguy de Tardets est fermé ce jeudi et vendredi pour cause de Cluster. Plusieurs cas de Covid-19 ont ausi été détectés au lycée Etchepare de Bayonne. Trois classes de terminale restent à la maison aujourd'hui et demain. La continuité pédagogique est assurée dans les deux cas.