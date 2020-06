Coronavirus : le collège-lycée de Lestelle-Bétharram ferme vendredi soir jusqu'à nouvel ordre

Après le test positif d'un élève de 5e au collège-lycée du Beau Rameau à Lestelle-Bétharram, en Béarn, 32 enfants et 11 enseignants ont été testés et placés en quatorzaine, le temps d'attendre les résultats. Pour des raisons d'organisation, l'établissement ferme ses portes ce vendredi soir.

À quelques jours de la reprise de tous les enfants dans toutes les écoles et les collèges de France, la situation est inversée au Beau Rameau. Le collège-lycée de Lestelle-Bétharram, en Béarn, doit fermer ce vendredi soir. Mercredi, un élève de 5e a été testé positif au coronavirus. L'Agence régionale de santé a identifié 32 enfants et 11 enseignants comme potentiels cas contacts. Ces personnes ont toutes été testées et placées en quatorzaine.

Près de la moitié des effectifs enseignants en moins

Les résultats des tests sont attendus ce vendredi. Mais par anticipation, le chef d'établissement a préféré fermer le collège-lycée "pour une durée indéterminée". L'absence de 11 professeurs sur les 26 que compte l'établissement pose un problème d'organisation pour accueillir les autres classes.

Avec ce faible effectif d'enseignants, c'était trop compliqué.

- Romain Clercq, chef d'établissement

Une décision sera prise en fonction des résultats des tests. "Nous verrons si un retour dans l'établissement est possible dans les deux prochaines semaines."