Coronavirus : le concert de Gims au Zénith d'Orléans reporté sine die

En application des consignes gouvernementales face à l'épidémie de coronavirus, le concert de Gims prévu dimanche 8 mars au Zénith d'Orléans est reporté à une date indéterminée. Les rassemblements de plus de 5000 spectateurs dans un lieu confiné sont en effet interdits, jusqu'à nouvel ordre.

L'annonce a été officialisée ce dimanche : le concert de Gims, prévu dimanche 8 mars au Zénith d'Orléans, est reporté à cause des risques liés au coronavirus. Aucune nouvelle date n'a été fixée après ce report car le producteur et les organisateurs attendent les dispositions gouvernementales à venir sur cette épidémie.

Décision gouvernementale

Rappelons que tous les rassemblements de plus de 5000 personnes sont annulés, ainsi que l'a annoncé samedi le ministre de la Santé, Olivier Véran, afin de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Holiday On Ice maintenu le 3 et 4 mars

Il n'y a donc pas d'annulation pour les trois représentations du spectacle Holiday on Ice au Zénith d'Orléans, prévues mardi et mercredi, puisque environ 2000 personnes sont attendues à chaque fois (à cause de la taille de la piste de glace, qui réduit la jauge).

Le match de Jeep Elite de basket, prévu samedi 7 mars au palais des sports d'Orléans, entre l'Orléans Loiret Basket et Roanne sera également maintenu (sauf évolution des consignes gouvernementales), puisque la jauge de la salle est de 3300 spectateurs.