Pour enrayer l'épidémie de coronavirus, le confinement de la population en France est renouvelé jusqu'au 15 avril et pourra être prolongé. Édouard Philippe l'a annoncé ce vendredi après un conseil des ministres.

Coronavirus : le confinement est renouvelé jusqu'au 15 avril et pourra être prolongé

Le gouvernement a annoncé ce vendredi la prolongation du confinement jusqu'au 15 avril, en raison de l'épidémie de Coronavirus qui ne cesse de progresser en France. Le premier ministre Édouard Philippe ajoute que le confinement pourra être prolongé au-delà de cette date.

Le Conseil Scientifique préconisait six semaines

Cette décision fait suite à l'avis rendu par le Conseil scientifique, qui a estimé mardi que le prolongement du confinement était "indispensable" et devait vraisemblablement durer "au moins six semaines" à compter de sa mise en place. Il s'agit selon lui de "la seule stratégie réellement opérationnelle" dans la lutte contre la propagation du COVID-19. Le Conseil scientifique estime également "nécessaire un renforcement du confinement".

Cette prolongation était notamment réclamée par le monde médical en proie au stress et qui a perdu plusieurs soldats dans cette "guerre" contre l'épidémie : au moins cinq médecins sont décédés.

Le Conseil d'Etat avait toutefois rejeté dimanche le scénario d'un "confinement total", alors que certains maires avaient commencé à prendre des mesures radicales. Exemple dans la Drôme, où Valence est ainsi passée au couvre-feu depuis samedi soir, de 21h à 6h, jusqu'au 31 mars. La même mesure a été prise dans d'autres communes de France comme Villeneuve-lès-Avignon (Vaucluse), Lège Cap Ferret (Gironde), Béziers, Montpellier et Sète (Hérault), Mulhouse (Haut-Rhin), La Roche-sur-Yon (Vendée), Compiègne, Creil et Nogent-sur-Oise (Oise) ou encore Charvieu et La Verpillière (Isère).