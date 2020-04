Coronavirus : le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril, Emmanuel Macron s’exprimera lundi soir

HARRY FLEX / ONLY FRANCE

Le confinement des Français "va être prolongé" au-delà du 15 avril, a indiqué l'Elysée à l'AFP ce mercredi soir. Emmanuel Macron s'exprimera lundi peu après 20h pour présenter ses décisions concernant la lutte contre l'épidémie durant les prochaines semaines.

La nouvelle durée du confinement pas encore connue

La présidence n'a pas précisé la nouvelle durée du confinement, un sujet que pourrait aborder le chef de l'Etat en ce lundi de Pâques, dans cette quatrième allocution télévisée depuis le 12 mars. Il devrait s'exprimer juste après les applaudissements de 20h, pendant lesquels de nombreux Français applaudissent à leurs fenêtres les personnels qui luttent contre l'épidémie.

De nombreuses consultations d'ici lundi

Le chef de l'Etat "consultera d'ici lundi un grand nombre d'acteurs publics et privés, français européens et internationaux, afin d'échanger avec eux sur les grands enjeux relatifs au Covid-19 et de préparer les décisions qui seront annoncées lundi aux Français", a précisé l'Elysée.

Emmanuel Macron devrait aborder la situation sanitaire et les effets du confinement, alors que le coronavirus a déjà fait au moins 10.869 morts en France, avec 541 de plus mercredi. Mais la hausse du nombre de patients en réanimation a fortement ralenti, avec un solde entre les entrées et les sorties de 17 personnes ce mercredi soir. Mais la tension dans ces services reste particulièrement forte", a insisté le directeur général de la Santé.