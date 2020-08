Coronavirus : "Le conseil, c'est de tenir bon" dit le ministre de la santé en visite en Dordogne

Le ministre de la santé a donc passé la matinée ce vendredi en Dordogne. Avec d'abord une visite sur le thème de la canicule dans un EHPAD de Thiviers dans le nord du Périgord. Lors de cette visite auprès de résidents et de personnels de l'EHPAD le ministre est revenu sur la difficulté à concilier mesures anti-canicules et anti-coronavirus.

Dès l'entrée à l'EHPAD Olivier Véran, canicule oblige, tombe la veste et la cravate. "quand on ouvre le dernier bouton de chemise on gagne deux degrés de température" dit-il en souriant.

Le ministre de la santé à l'EHPAD de Thiviers © Radio France - Antoine Balandra

Le ministre rencontre une trentaine de résidents réunis dans une pièce rafraîchie. "Je suis le ministre de la santé, je suis venu vous voir parce qu'il fait très chaud, la canicule est arrivée" lance le ministre.

Plus de cas chaque semaine

Mais face au personnel soignant, Olivier Véran est rapidement interpellé sur la difficulté à appliquer les mesures barrières en période de canicule quand une seule pièce est réellement climatisée dans tout l'EHPAD. "Le problème du COVID, c'est que l'on nous impose de ne pas utiliser de ventilateurs dans nos lieux communs" dit une soignante. "Le ventilo hélas, il brasse de l'air intérieur, si vous avez un ventilateur dans un lieu collectif, et qu'une période est malade, même avec un masque, les risques sont majeurs hélas" dit-il.

Pas simple donc... Mais il faut pourtant continuer malgré la chaleur, à lutter appliquer tous les gestes barrières estime le ministre. "Le conseil c'est de tenir bon. Le nombre de tests augmente de 15% par semaine. Mais le nombre de diagnostiques augmentent de 30% par semaine" dit-il.

Les Français doivent Le ministre qui précise que la France réalise désormais 600.000 tests de coronavirus par semaine.