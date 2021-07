Coronavirus : le conseil scientifique préconise l'obligation vaccinale des soignants

Le conseil scientifique, qui guide le gouvernement français concernant les décisions sur la pandémie de Covid-19, préconise "une obligation vaccinale pour les soignants" pour faire face à la progression rapide du variant Delta.

Le conseil scientifique appelle à accélérer l'adoption de "mesures juridiques et législatives"

Dans un nouvel avis paru ce vendredi, le conseil scientifique dit appuyer la "recommandation" du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale pour "aller vers 'une obligation vaccinale des soignants'", appelant à accélérer l'adoption de "mesures juridiques et législatives". Le gouvernement planche sur un projet de loi qui pourrait être adopté avant la fin juillet et inclure cette obligation.

De nouvelles restrictions à venir ?

Dans un nouvel avis paru ce vendredi, le conseil se dit également favorable à un abaissement de la jauge (actuellement fixée à 1.000 personnes) pour les événements soumis à un pass sanitaire (vaccination ou test négatif) et à des "mesures partielles de restrictions" dans les zones géographiques les plus touchées, "y compris en juillet et août".