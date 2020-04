Coronavirus : le convoi sanitaire est arrivé dans les hôpitaux bretons

Deux TGV médicalisés sont arrivés ce dimanche 5 avril, en Bretagne. À leur bord, 46 patients atteints Covid-19 qui ont été répartis dans sept centres hospitaliers de la région. C'est la deuxième opération de ce type cette semaine, après le transfert en Bretagne de 36 patients, en provenance de la région parisienne, contaminés par le virus.

13 patients accueillis au CHU de Rennes

Parmi les sept centres hospitaliers qui accueille ce dimanche des patients franciliens contaminés par le Covid-19, il y a les hôpitaux Saint-Malo et Morlaix qui prennent en charge respectivement un et trois patients. À Saint-Malo, le nombre de lits de réanimation est passé de 10 à 20 récemment, ce qui permet l'accueil de ces nouveaux patients. Des patients qui ont été transporté par à des véhicules du Smur depuis Rennes.

A Rennes, pas moins de 13 patients franciliens sont arrivés au CHU Pontchaillou ce dimanche après-midi. Ils ont été immédiatement pris en charge par le service de réanimation de l'établissement de santé.

Ces trains médicalisés représentent un défi logistique d'ampleur. En amont du transport, les services de santé de la région, les forces de l'ordre et la SNCF ont effectué des reconnaissances dans chaque gare. Pendant le trajet, il a fallu marquer des points d'arrêt exacts pour les trains, répartir les malades dans les rames selon leur destination ou encore anticiper le départ des ambulances depuis les gares pour garantir au mieux la sécurité des patients.

"C'est un dispositif très fatiguant, les équipes sont mobilisées depuis hier. Il a fallut acheminer le matériel hier, l'installer dans la soirée et partir à 4h30 ce matin pour se rendre au départ des transferts dans les différents hôpitaux parisiens," explique le Professeur Louis Soulat, chef du SAMU à Rennes.

Plusieurs ambulances se sont succédés ce dimanche 5 avril au CHU de Rennes pour acheminer les 13 patients Covid-19 franciliens accueillis à Pontchaillou. © Radio France - François Rauzy

En dehors du CHU de Rennes et des hôpitaux de Saint-Malo et Morlaix, les patients ont été transférés dans le service de réanimation du CHU de Brest, et dans les hôpitaux de Lorient, Vannes et Quimper.