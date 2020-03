Coronavirus : le coup de gueule d’un directeur d’EHPAD du Pays Basque face au manque de moyens

SI le Pays Basque reste relativement épargné par l'épidémie de Covid-19, elle se rapproche. Un premier décès a été enregistré jeudi 19 mars et un cas diagnostiqué dans un EHPAD. Le vice-président régional de l'Association des Directeurs au service des Personnes Agées tire la sonnette d'alarme.

"On s'attend à ce que le _virus entre dans tous les EHPAD"_. Au lendemain de l'annonce d'un premier cas de malade atteint du Covid-19 dans une maison de retraite du pays basque,Jean-Louis Bellemare, vice-président régional de l'Association des Directeurs au service des Personnes Agées n'est pas optimiste. Pire, il s'alarme du manque de moyens matériels et humains qui seront dramatiques au pic de l'épidémie.

Malgré les mesures drastiques de confinement édictées par le gouvernement depuis le 11 mars, interdisant les visites dans les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, "je crois que c'est inévitable puisqu’on nous dit que 50 à 70% de la population va être touchée" a déclaré ce vendredi 20 mars sur France Bleu Pays Basque celui qui est par ailleurs directeur de maison de retraite à Bassussary.

Pour faire face à cette situation, les personnels des établissements qui accueillent des personnes dépendantes manquent cruellement de moyens. Les EHPAD du Pays Basque ne font pas exception s'inquiète Jean-Louis Bellemare : "nous manquons de matériel, de masques, de lunettes, de surblouses..."

Pour l'heure, la situation reste sous contrôle car la région (27 cas confirmés au Pays Basque nord) reste relativement épargnée et les établissements consommait jusqu'à récemment peu de matériel. Mais ce n'est que le calme avant la tempête imminente. "Nous avions été épargnés, avant que tout le monde n’arrive de Paris et d’ailleurs avec leur virus".

Pour le vice-président de l'AD-PA, l'épidémie devrait considérablement s'accélérer sur notre territoire d'ici 8 jours. Pour l'heure, les EHPAD sont démunis pour y faire face. "Depuis janvier on ne peut pas être approvisionnés. (...) La région n’est pas prioritaire puisqu'il y a peu de cas et donc elle n’est pas approvisionnée. Donc pour l’instant l’hôpital n’a pas reçu notre dotation qui aurait due pourtant arriver ces jours-ci. Mais comme c’est plus pressant ailleurs le matériel est parti dans d’autres régions."

La dotation reçue il y a peu par le centre hospitalier de la côte basque a en effet été entièrement consommée pour ses propres besoins. Jean-Louis Bellemare lance donc un appel à "toutes les entreprises, notamment du BTP, qui ont fermé, ou les magasins de matériaux, etc… si ils ont un stock de masques dans leurs magasins : est-ce qu’ils pourraient nous contacter ou contacter France Bleu Pays Basque pour nous les donner ? Ça aiderait grandement."

L'autre grande inquiétude des directeurs d'EHPAD concerne le manque de personnel. Pour l'instant "il est exemplaire, il n'y a pas beaucoup d'arrêts" félicite le directeur. Mais... La voix de Jean-Louis Bellemare s'étrangle, submergé par l'émotion : "en temps normal il manque déjà du personnel, donc imaginez là, avec ce virus. Quand ça va vraiment démarrer, là du personnel va être absent et ça va être une catastrophe !"

Traduction : les agents disponibles vont travailler 7 jours sur 7, 14-15 heures par jours, prédit notre interlocuteur. Dans cette situation, ce qui le révolte le plus, c'est le comportement des français confinés : "quand je pense à ce que tout le personnel doit faire, et que j’entends dire « ah nous sommes confinés, c’est dur », excusez moi mais là je… il rit jaune avant de poursuivre, je me mets à la place du personnel qui entend ça, qui est sur le pont… c’est inadmissible d’entendre ça!"

Jean-Louis Bellemare conseille à tous ceux qui ne supportent pas de rester chez eux d'aller se former dès la fin de l'épidémie et d'ainsi pouvoir venir aider les établissements la prochaine fois, "comme ça ils ne seront pas confinés, ils pourront sortir."

Pour l'instant les établissements continuent de fonctionner à peu près normalement, d'organiser des animations en journée pour les résidents. Tant que le personnel est présent, on fait avec, on va se débrouiller. Une fois que le virus sera rentré dans nos établissements, à ce moment là toute bonne volonté sera bienvenue."

Le logiciel Skype a été installé pour permettre aux pensionnaires de voir leurs proches et leur parler. Ce qui donne parfois des scènes cocasses chez des personnes âgées qui n'ont pas l'habitude de cette technologie. "c’est un peu bizarre… acquiesce le directeur de l'EHPAD de Bassussary, parfois ils ne répondent même pas, ils sont surpris (sourire), mais ça rassure énormément les familles d’avoir des contacts."