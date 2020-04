Coronavirus : le coup de gueule d'une pharmacienne dans l'Indre qui interpelle les élus

Dans une lettre ouverte, une pharmacienne de Saint-Gaultier interpelle les élus du département de l'Indre face au manque criant de masques et de matériel de protection.

"Ma colère est proportionnelle à mon désarroi et à mon angoisse pour tous mes confrères et ce quelle que soit leur profession". C'est ce qu'écrit Jocelyne Wittevronjel dans une lettre ouverte publiée ce vendredi 3 avril. Cette pharmacienne de Saint-Gaultier déplore le nombre insuffisant de masques pour les professionnels de santé, en pleine lutte contre l'épidémie de Covid-19. La lettre est adressée aux députés et sénateurs mais aussi à Gil Avérous, Serge Descout ou encore André Laignel.

50 masques reçus sur le canton de Saint-Gaultier

"Ce jour j’ai reçu 50 masques pour 14 professionnels de santé de mon canton. Pensez vous que 50 masques vont nous suffire ? Pensez vous réellement que nous arriverons à nous protéger et de ce fait assumer auprès de la population notre rôle avec cette aumône ?", ajoute Jocelyne Wittevronjel. Elle dit écrire ce courrier en tant que pharmacienne et non pas en son titre de présidente de l'Union nationale des professionnels de santé. Des pharmaciens qui sont en première ligne face à ce coronavirus.

Jocelyne Wittevronjel pointe également du doigt le "silence" des élus locaux dans l'Indre. "Le soutien de nos élus par un courrier ou par un article dans la presse ne nous aurait pas fait avoir plus de masques, de gants, de blouses ou de gel hydroalcoolique mais nous nous sentirions au moins soutenu et vous pourriez à vous tous faire remonter le désarroi des professionnels de santé de l’Indre qui se sentent oubliés", écrit cette pharmacienne de Saint-Gaultier.