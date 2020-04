Coronavirus : le coup de gueule des agents de sécurité dans les Pyrénées-Orientales

"Ah bah, je suis content que vous appeliez !" Michel Ferrer, le gérant de l'entreprise ACI a visiblement beaucoup de choses à dire. Sa société privée de sécurité emploie 200 personnes à travers la région. A Perpignan, ACI assure notamment la sécurité lors des matchs de l'USAP, des Dragons Catalans, du marché de Noel du Barcarès ou dans la grande distribution.

Evidemment depuis le début de l'épidémie, ACI tourne au ralenti : "Depuis le début de l'épidémie, nous avons perdu 40 % de chiffre d'affaire. Beaucoup de nos clients sont fermés, les rencontres sportives annulées et les festivals aussi. Nous devions notamment avec deux autres entreprises assurer la sécurité du festival Electrobeach au Barcarès au mois de juillet, 150 agents devaient y travailler sur les trois jours !"

On ressent une incivilité totale de la part d'une partie de la population

Si une partie des salariés ont été placés au chômage partiel, 80 % du personnel reste fidèle au poste. "Nous sommes en première ligne aux entrées et sorties des grandes surfaces pour notamment faire respecter les gestes barrières en limitant le nombre de clients à l'intérieur des magasins. Nous faisons face à de nombreuses difficultés. On ressent une incivilité totale de la part d'une partie de la population et nous avons très peu de matériel. Les masques, on comprend évidement qu'ils soient réservés aux soignants, aux pompiers et aux forces de l'ordre mais nous aussi sommes en première ligne. Nous sommes les oubliés du service public : nous sommes bien souvent sur place avant les forces de l'ordre, nous sommes les yeux et les oreilles des enquêteurs. Notre métier souffre cruellement d'un manque de reconnaissance."

Des visières en plastique en attendant des masques

Michel Ferrer a bien sûr tenté d'obtenir des masques. "Nous avons une commande de 5 000 masques en attente en provenance de Chine, elle devrait être là très vite maintenant. En attendant, depuis ce jeudi matin, j'ai fourni à mon personnel des visières en plastique".

Selon Michel Ferrer, aucun cas de covid-19 n'a été à ce jour diagnostiqué au sein de ACI. Mardi un agent de sécurité de l'hôpital d'Amiens a lui succombé du coronavirus.