Coronavirus : le courant passe entre les agents d'Enedis et les soignants de la région Centre-Val de Loire

Pour aider les soignants dans leur lutte contre le Coronavirus-Covid 19, les initiatives se muliplient. Dernière en date, celle d'agents d'Enedis en Centre-Val de Loire qui se sont mis à la fabrication de visières de protection. Pour l'instant, celles-ici sont principalement imprimées dans le Cher, mais des équipes d'Enedis d' Indre-et-Loire et de l'Eure-et-Loir, également équipées d'imprimantes 3 D, ont également décidé de se lancer dans cette production de visières. Ces "serre-têtes", qui se portent en complément d'un masque de protection FFP2, pemettent de protéger l'intégralité du visage ; ils ont l'avantage d'être lavables et réutilisables, évitent les projections au niveau des yeux, de la peau, de la bouche et empêchent l'utilisateur de porter ses mains au visage.

Une imprimante 3D d'Enedis qui fabrique ces "visières de la solidarite" - Enedis

Les agents d'Enedis du Cher, des volontaires appelés "makers 3D", ont déjà fabriqué une centaine de visières, distribuées dans le département à des médecins généralistes, des infimières libérales et des EHPAD. Séphane, technicien de maintenance Poste Source, coordonne dans le Cher, la fabrication de ces visières de la solidarité : "Dans nos métiers, nous avons pour habitude de nous mobiliser en temps de crise. Mais une crise sanitaire, c’est quelque chose qui vous touche personnellement, différemment. Mon épouse étant aide-soignante en EHPAD, cela me touche de près. J’ai donc pris l’initiative de contacter les infirmières libérales, les médecins et les EHPAD de proximité afin de connaître leurs besoins. Et leurs besoins sont réels et nombreux. En 1 semaine, j’ai confectionné pas moins de 50 visières. Plusieurs collègues rejoignent le mouvement chaque jour pour protéger celles et ceux qui sont en première ligne. Pour aider, tout simplement."

A noter par ailleurs, que la direction Régionale Centre-Val de Loire d'Enedis a fait un don de près de 200 charlottes de protection à l'hôpital de Bourges et de 400 charlottes à la ville de Châteauroux pour les soignants.