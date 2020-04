Coronavirus : le laboratoire d'analyse vétérinaire de Meurthe et Moselle pourrait pratiquer des dépistages

Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe et Moselle écrit au ministre de la santé pour lui proposer l'appui du laboratoire d'analyse vétérinaire départemental qui pourrait effectuer entre 100 et 250 analyses de dépistage PCR du Covid-19 et jusqu'à 2000 analyses sérologiques.

"Il s'agit de sauver un maximum de vies et préparer nos territoires à surmonter la crise économique et sociale à venir" écrit Mathieu à Olivier Véran, ministre de la santé. Dans son courrier, parti le 2 avril, le président du conseil départemental de Meurthe et Moselle explique que le laboratoire d'analyse vétérinaire départemental (LVAD) de Malzéville-Pixérécourt est un outil public de référence dans le Grand Est spécialisé dans la surveillance des maladies contagieuses chez les animaux (ESB, Grippe aviaire, grippe porcine...).

Ce laboratoire poursuit Mathieu Klein est en capacité d'effectuer entre 100 et 250 analyses de dépistage PCR du Covid-19 sur les prélèvements humains et entre 500 et 2000 analyses sérologiques. L'élu meurthe et mosellan propose donc de "mobiliser le LVAD pour épauler les laboratoires médicaux ou hospitaliers dans la période exceptionnelle que nous connaissons".

Intervenir prioritairement dans les EHPAD

Mais aujourd'hui la loi interdit les laboratoires vétérinaires d'effectuer ce genre de dépistage sur l'humain. C'est pourquoi Mathieu Klein demande à Olivier Véran de lever cette interdiction "afin de permettre de contribuer efficacement à notre combat collectif contre cette épidémie".

Cette mobilisation explique l'élu "nous permettrait d'intervenir prioritairement en direction des EHPAD [...] très fragiles face à ce virus".

Mathieu Klein n'est pas le premier président de conseil départemental à proposer cette offre. La France compte en effet 80 laboratoires vétérinaires publics et une dizaine de groupes privés.

Dans un communiqué du 28 mars, l'Académie vétérinaire de France avait soutenu la démarche d'appui des laboratoires vétérinaires au monde médical pour effectuer massivement des tests au Covid-19.

Pour l'instant le gouvernement temporise mais il annoncé vouloir augmenter les capacités de dépistage en France en passant de 5000 tests par jour aujourd'hui à 50 000 en mai.