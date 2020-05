Coronavirus : Le déconfinement dans les ehpads après le 11 mai sera aménagé et progressif

Pour l'instant à partir du 11 mai , il est conseillé aux personnes âgées, à domicile ou en établissements de continuer à ne pas sortir. Mais si elles sortent, ce sera comme pour le reste de la population sans attestation de sortie. La propagation du virus dans les ehpads aura été une catastrophe mais la situation s'est stabilisée grâce aux mesures sanitaires draconiennes prises dans les établissements. L'autorisation à nouveau des visites sous conditions très strictes aura été le premier signe d'un début de retour à la normale.

Mais ce retour sera très progressif jusqu'à cet été. Toutefois les kinésithérapeutes ou les psychologues commencent à revenir sur place comme les médecins de familles. Certains ehpads envisagent cette semaine de déconfiner certains résidents de leur chambre pour retrouver des repas en commun en salle de restauration. C'est le cas à l'ehpad Maison Saint-Vincent à Courthézon.

Masques ou visières et gestes barrières pour les visites en ehpads

Il y a actuellement 77 residents dans l'ehpad Maison Saint Vincent de Courthézon où seuls des visites aux personnes en fin de vie avaient été autorisées avant le 19 avril. Depuis la majorité des résidents ont reçu de la famille explique Hervé Thiboud le directeur : «D'ci le 11 mai nous aurons fait un peu plus de soixante-dix visites. Ce qui couvre l'intégralité des personnes qui sont en demande, qui ont une perte de moral mais également des doubles visites pour ceux à qui c'est d'autant plus bénéfique. Nous n'avons pas opté pour le port de masque des visiteurs car la difficulté pour les résidents s'ils voient quelqu'un de masqué , ça gâche un petit peu la visite. Nous avons pris l'option des visières : la famille porte des visières. Les visites se font toutes à l'extérieur, avec un éloignement de deux mètres. Nous avons la chance d'avoir un grand parc avec même un bassin à poissons et une fontaine. C'est plus convivial. Aucune famille se croise ni est en contact avec d'autres résidents. Et s'il pleut nous avons une terrasse abritée pour cela. »

Le temps des contrôles va se poursuivre pour tous les pensionnaires et le personnel

Ces assouplissements dans les ehpads s’accompagnent désormais des dépistages pratiqués sur place. A la Maison Saint-Vincent mi-avril tous les résidents et les salariés ont été testés et de nouveau le même dépistage complet a été mené la semaine passée. Aucun positif dans les deux cas. le 20 mars un résident âgé de 94 ans avait été testé positif. Après quatre jours d'hospitalisation à Orange et un retour en confinement dans sa chambre il est parfaitement guéri. De même un peu plus tard pour une employée positive, le covid-19 est désormais enrayé après sa sortie de soins intensifs il y a une semaine..

Les dépistages dans les ehpads vont se poursuivre avec des tests fournis par les Agences régionales de santé ou les laboratoires de villes. La volonté affichée du ministère de la santé est de neutraliser tout nouveau risque de contamination avant d'envisager de retrouver un train de vie habituel dans tous les établissements spécialisés ou maisons de retraite. Toutefois avec l'été qui approche et après cette vague de coronavirus les directeurs sont soucieux d'être à nouveau confrontés à un épisode de canicule.

L' espoir du retour des sorties à plusieurs dans le parc de l'ehpad d'ici le plein été / Aucun(e) - Maison Saint Vincent