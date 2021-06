Coronavirus : le délai entre deux doses de vaccin Pfizer et Moderna peut être réduit à 21 jours

Le ministère de la Santé a annoncé, ce mardi, que le délai entre deux doses de vaccin Pfizer et Moderna pouvait être réduit à 21 jours. Il était jusqu'ici de 35 à 49 jours. L'objectif est que le plus de Français possible puisse recevoir deux doses avant de partir en vacances d'été.

Alors que certains Français repoussent leur vaccination à la rentrée, pour ne pas que la deuxième injection tombe pendant leurs vacances d'été, le ministère de la Santé a annoncé, ce mardi, une réduction du délai entre deux doses de Pfizer ou Moderna à trois semaines seulement. Jusqu'ici, le délai à respecter entre les deux doses de ces vaccins à ARN messager était entre 35 et 49 jours. En réduisant l'écart entre les deux doses, le gouvernement veut accroître les prises de rendez-vous pour une première dose et accélérer la campagne de vaccination.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi CARTE - Coronavirus : visualisez la progression de la vaccination en France

L'écart minimum recommandé par les laboratoires

Les délais avaient déjà été élargis, d'un minimum de 35 jours à 49 jours entre les deux doses, et l'écart va donc être "encore réduit dans la limite des 21 jours", prévus par les recommandations des laboratoires qui produisent ces vaccins à ARN messager. L'objectif est d'"aller le plus vite possible dans les primo-injections" et de "ne pas freiner l'accès à la première dose à cause des vacances", a souligné le ministère lors d'un point presse.

Pas de vaccination généralisée sur les lieux de vacances

Le ministère veut aussi accélérer le mouvement sur les deuxièmes injections pour "protéger le mieux possible" la population, notamment de variants comme le Delta, aussi appelé variant indien. Pour ce qui est des lieux de vacances, se faire vacciner sur place ne "pourra pas être la règle" mais il pourra y avoir "des exceptions" et un "filet de sécurité" sera mis en place dans ce sens.

Huit Français sur dix veulent se faire vacciner

Interrogé à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé Olivier Véran a souligné la forte hausse des intentions vaccinales. "En janvier, on avait seulement 50% des Français qui avaient l'intention de se faire vacciner, avec des craintes portant surtout sur les vaccins à ARN messager, le Pfizer au premier chef", a-t-il dit. Aujourd'hui, on a "80% des Français qui veulent se faire vacciner, ce qui fait de la France l'un des pays au top dans les classements et les vaccins à ARN messager, notamment Pfizer, ont levé toutes les craintes", a-t-il ajouté.

Livraisons massives de vaccins en juin, juillet et août

La France recevra "beaucoup de vaccins en juin", a-t-il noté, jugeant "important que les Français soient nombreux à prendre des rendez-vous", alors que certains centres sont ouverts en soirée et les week-ends pour faciliter la vaccination. Selon le ministère de l'Economie, un total de 23 millions de doses de vaccins, essentiellement Pfizer et Moderna, seront livrées en juin, puis la même quantité en juillet et "au moins autant en août".