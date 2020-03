Coronavirus : les Alpes-Maritimes commandent un million de masques et 5.000 litres de gel hydroalcoolique

Le Département des Alpes-Maritimes annonce une commande record. Les soignants du département vont recevoir un million de masques, dont 300.000 de type FFP2, et 5.000 litres de solution hydroalcoolique. Ils seront répartis entre les hôpitaux, les EHPAD et les services d'aide à la personne.

Voilà qui devrait donner beaucoup d'oxygène aux soignants des Alpes-Maritimes. Le Département annonce la commande d'un million de masques. Ils seront distribués aux centres hospitaliers, aux EHPAD, aux services d'aide à domicile et aux établissements pour les personnes en situation de handicap. Dans cette commande, on compte 300.000 masques de type FFP2, les plus efficaces, et 700.000 masques chirurgicaux.

Quelque 5.000 litres de gel hydroalcoolique ont aussi été reconditionnés en laboratoire. Tous ces flacons vont être répartis dans les 179 établissements de services d'aide à la personne du département.

Dans cette crise du coronavirus, le département des Alpes-Maritimes avait aussi annoncé une aide financière pour les parents qui continuent de travailler. Les familles dont les enfants ont moins de 10 ans vont bénéficier d'une enveloppe de 100 à 200 euros pour trouver une solution de garderie.