Coronavirus : le département de l'Indre passe une commande de 150 000 masques

Toutes les collectiviés sont évidement sur le pont pour faire face à cette épidémie de Coronavirus. Et chacune d'entre-elles se mobilise pour augmenter les volumes de masques de protection dont ont besoin les personnels soignants.

Ainsi, le département de l'Indre a passé une commande 150 000 masques. Par ailleurs, plusieurs milliers, issus des stocks du département, ont déjà été donnés à l'hôpital de Châteauroux et à l'Ordre des Médecins. Enfin, 19. 000 masques sont distribués par les sapeurs pompiers ce mardi et mercredi sur les 35 structures d’aide à domicile du département, en complément des distributions à la charge de l’ARS pour les EHPAD et Établissements pour personnes handicapées.