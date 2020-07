Coronavirus : le département de la Mayenne classé en vulnérabilité élevée

Le département de la Mayenne est placé ce jeudi en "vulnérabilité élevée", indiquent ce jeudi le préfet de la Mayenne Jean-Francis Treffel et le président de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire Jean-Jacques Coiplet.

Le préfet de la Mayenne et le directeur de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire font le point sur la situation sanitaire en Mayenne

En Mayenne, le taux d'incidence du coronavirus dans la population a légèrement dépassé le seuil d'alerte, précise ce jeudi l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire. Avec plus de 50 cas pour 100.000 habitants et un taux de positivité à 5,6%, le département, qui compte sept clusters, est classé en "vulnérabilité élevée". C'est le seul département métropolitain dans ce cas. Deux autres territoires français sont dans cette situation : la Guyane et Mayotte.

Dépistage massif

Depuis le début de la semaine, les autorités sanitaires procèdent à un dépistage massif de la population. En trois jours, 3.700 tests ont été réalisés dans les quatre centres de dépistage à Laval et L'Huisserie.

Ce mercredi, le préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel, a pris un arrêté qui rend le port du masque obligatoire dans six communes du département, en plus de l'arrêté municipal qui concerne la commune de Cossé-le-Vivien.