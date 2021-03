Coronavirus : le département des Bouches-du-Rhône lance son bus de la vaccination

Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a présenté son bus de la vaccination à la Barben, commune de 930 habitants à l'est de Salon-de-Provence. Ce mardi, 150 personnes âgées de plus de 75 ans ans ou avec des comorbidités ont reçu leur première injection.

Ce mardi, 150 habitants de la Barben, d'Aurons et de Pélissanne âgés de plus de 75 ans ou présentant des comorbidités ont reçu leur première injection du vaccin Pfizer dans ce bus de la vaccination. L'objectif de ce bus itinérant est de venir vacciner les habitants des petites communes (de moins de 2500 habitants) qui ne peuvent pas toujours se déplacer vers les centres de vaccination installés dans les grandes villes.

Accélerer la vaccination dans les Bouches-du-Rhône

Pour Martine Vassal, la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône "ce bus permet de vacciner la population de ces petites communes qui n'ont pas de pharmacies, peu de médecins ou d'infirmiers ".

Pour Philippe de Mester, le directeur de l'Agence Régionale de Santé en PACA, la vaccination s'accélère. "Depuis 15 jours on a doublé le nombre de doses à notre disposition et tout au long du mois d'avril les quantités vont encore augmenter. L'objectif est de multiplier les lieux de vaccination : dans les cabinets médicaux, les pharmacies, les grands ou les petits centres de vaccination. Il y a maintenant ce bus et des équipes mobiles pour aller à la rencontre des personnes pour qui il est difficile d'aller se faire vacciner. "

Le bus reviendra à la Barben autour du 17 avril pour la deuxième injection.

En attendant de revenir à la Barben pour la deuxième injection, le bus poursuit sa route vers d'autres communes du département. Il sera dans les prochains jours à Puyloubier et Vauvenargues.

Tous les habitants qui sont venus se faire vacciner se disent soulagés. "Je vais pouvoir enfin revoir mes petits enfants et retrouver une vie un peu plus normale" confie Michel 71 ans qui habite Aurons.

Daniel, 75 ans vacciné dans ce bus à La barben © Radio France - Emilie Briffod

Un vaccinodrome est également ouvert à Coudoux 6 jours sur 7. Il y a également 6 centres de vaccination départementaux dont la liste est disponible sur le site du département avec la possibilité de prendre rendez-vous.