Coronavirus : le département des Landes verse une prime aux travailleurs sociaux et médico-sociaux

Le département des Landes offre une prime covid aux professionnels des services sociaux et médico-sociaux pour leur mobilisation durant la crise sanitaire : entre 500 et 750 euros versés aux aides à domicile, assistants familiaux, professionnels du secteur handicap et de l'aide sociale à l'enfance.

Le département des Landes vient de décider ce vendredi 17 juillet une mesure d'aide financière exceptionnelle aux professionnels des services sociaux et médico-sociaux, pour leur mobilisation durant la crise sanitaire : une "prime covid", d'un montant compris entre 500 et 750 euros, versé d'ici l'automne 2020 aux aides à domicile et assistants familiaux, mais aussi aux professionnels du secteur handicap et de l'aide sociale à l'enfance.

Tous les salariés ayant travaillé à temps plein entre le 1er mars et le 30 avril toucheront une prime de 750 euros. Pour ceux n'ayant pas travaillé à temps plein, elle sera calculée en fonction de leur temps de travail effectué à cette période, mais elle restera à un minimum de 500 euros. Ceux ayant travaillé moins de 30 jours sur cette période ne toucheront pas de prime.

Près de deux millions d'euros de dépenses pour le département

Entre 2 400 et 3 600 salariés sont concernés par ce coup de pouce, et parmi elles, de nombreuses aides à domicile, particulièrement mobilisées et exposées durant la crise. En tout, cette prime représente une dépense d'1 million 800 000 euros pour le département, dont un million uniquement pour les aides à domicile, qui seront près de 2 000 à toucher cette prime.

"Si on n'avait pas eu ces bataillons d'aides à domicile, on ne s'en sortait pas" -Monique Lubin, sénatrice des Landes

Un "effort conséquent" selon Paul Carrere, vice-président du conseil départemental et président de la commission départementale des affaires sociales et du logement, mais un effort nécessaire pour mettre en valeur le travail indispensable en temps de crise de ces professionnels. "Si on n'avait pas eu ces bataillons d'aides à domicile, on ne s'en sortait pas" reconnaît la sénatrice des Landes et conseillère départementale Monique Lubin.

Reconnaître les efforts des travailleurs sociaux

Pour Xavier Fortinon, le Président du département, cette prime permet de rééquilibrer les signes de reconnaissance accordés aux professionnels mobilisés durant la crise : là où l'Etat récompense les soignants, le département remercie aussi les travailleurs sociaux.

Le versement de cette "prime covid" a été adopté à l'unanimité lors d'une session du conseil départemental ce vendredi 17 juillet. Elle sera versée d'ici l'automne 2020 aux professionnels concernés.