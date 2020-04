Coronavirus : Le département des Pyrénées-Atlantiques lance une vaste campagne de dépistage

Le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques va proposer dès la semaine prochaine un dépistage du Covid 19 aux professionnels des établissements et services médico-sociaux soit 12 mille personnes travaillant dans les EHPAD ou les services d'aide à domicile.

Les 250 établissements et service d'aide à domicile du département des Pyrénées atlantiques ont été contactés. Le département leur propose une vaste opération de dépistage du coronavirus pour leur personnel: salariés des EHPAD, aides à domicile, salariés des structures accueillant des handicapés. Une démarche volontaire qui concerne 12 mille personnes dans le but de contenir l'épidémie dans ces établissements les plus à risque , les résidents étant âgés et/ou fragiles.

Le département va organiser le dépistage en fonction des besoins et des demandes de chacun, il y aura des équipes qui se rendront dans les maisons de retraite et d'autres qui seront installés dans un endroit précis pour accueillir les professionnels qui peuvent se déplacer.

Le dépistage sera organisé par zone géographique et le département table sur une quinzaine de jours de test minimum. Les infirmiers et médecins volontaires pour cette mission vont être formés et les modalités du test sont en train d’être définis par le laboratoire missionné.

Avec ce dépistage systématique, le département espère donc avoir une photographie de la situation dans les EHPAD en particulier, pour anticiper la propagation du Covid 19 et y faire face le mieux possible dans les jours qui viennent mais aussi rassurer les familles et le personnel.