Coronavirus : le département du Puy-de-Dôme placé en zone rouge

42 départements sont ce samedi matin en zone rouge. Cela signifie que le virus y circule plus activement. C'est ce qu'a déclaré le Premier Ministre ce vendredi, après un conseil de défense. Une zone active de circulation du virus se caractérise principalement par un taux d’incidence supérieur à 50 pour 100.000 habitants et une dynamique épidémique défavorable. Pour ce qui est du Puy-de-Dôme, le taux est passé à plus de 58,5 cas pour 100 000 habitants. Et surtout, la hausse a été continuelle depuis le mois d’août. "Les contaminations qui touchaient essentiellement une population jeune et asymptomatique est en train de se diffuser aux personnes âgées qui sont plus vulnérables" précise la préfecture.

Pas plus de 5 000 spectateurs lors d'événements publics

Cette évolution défavorable oblige le préfet à prendre des mesures plus sévères. Ainsi, toutes les manifestations de plus de 5 000 personnes seront interdites. Aucune dérogation ne sera accordée, ce qui risque de compromettre un éventuel quart de finale ASM-Racing 92 à 10 000 spectateurs. La 14ème étape du Tour de France, qui démarre de Clermont-Ferrand ce samedi est également impactée. Le Préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin a demandé aux organisateurs de "faire passer la jauge du public accueilli, sur le village départ de la 14 étape, à 2500 personnes au lieu des 3500 prévues".