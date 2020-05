Coronavirus : le député alsacien Jean-Luc Reitzer prépare la reprise de ses activités parlementaires

Le député LR du Haut-Rhin, Jean-Luc Reitzer, âgé de 68 ans, poursuit sa convalescence. Premier parlementaire officiellement touché par le Covid-19 début mars et longtemps dans un état préoccupant, il devrait reprendre ses fonctions et ses activités parlementaires dans quelques semaines, à la sortie de l'hôpital explique son équipe.

Il suit de très près la situation nationale

Depuis mi-avril, il n'est plus intubé. Jean-Luc Reitzer est hospitalisé à Mulhouse où il poursuit sa convalescence. Ses attachés parlementaires soulignent qu'il n'a plus son téléphone portable depuis début mars, mais qu'il _"suit de très près la situation nationale depuis la sortie de son coma_, par le biais des journaux télévisés et de son épouse. Grâce à son équipe parlementaire qui reste mobilisée durant cette crise sanitaire, le Député est au courant de l’évolution des dossiers de sa circonscription."