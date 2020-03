Coronavirus: le député du Puy-de-Dôme André Chassaigne positif

André Chassaigne a effectué un test ce mercredi midi, après avoir ressenti les premiers symptômes du Covid-19. Les résultats sont arrivés dans la soirée et ont confirmé que le député était bien positif. André Chassaigne a donc été hospitalisé dans la foulée au CHU de Clermont-Ferrand. Il se trouve en chambre d'isolement pour quelques jours, il sera ensuite placé en quatorzaine à son domicile de Saint-Amant-Roche-Savine.

Le député communiste explique qu'il est en pleine forme et n'a aucun problème de santé, qu'il s'agit en fait d'un repos forcé. Il précise également que sa contamination ne peut pas provenir des deux résidents de sa commune de Saint-Amant-Roche-Savine eux aussi positif puisqu'il n'a eu aucun contact, direct ou indirect, avec eux. En revanche, il confirme avoir bien été en contact avec l'agent de la buvette de l'Assemblée Nationale confirmé positif. Quant aux personnes avec lesquelles il a été en contact et à qui il aurait pu lui aussi transmettre la maladie, elles ne sont que cinq. Elles appliquent les consignes et ne présentent pour le moment aucun symptôme.

Enfin comme la politique n'est jamais loin avec André Chassaigne, il en profite pour se féliciter de la qualité de l'accueil et du protocole mis en place au CHU; "notre système hospitalier est vraiment à la hauteur de la situation". Une manière pour le député communiste de rappeler son soutien à l'hôpital public.