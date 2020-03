Coronavirus : le député d'Ille-et-Vilaine Thierry Benoit s'impose un confinement

Alors que cinq députés français sont contaminés par le coronavirus, le député UDI d'Ille-et-Vilaine Thierry Benoit a décidé de se mettre en réserve. Il travaille à son domicile à Fougères (Ille-et-Vilaine), surveille sa température et évite de sortir le plus possible.