La décision est tombée ce mardi. Face à l'épidémie de Coronavirus et aux mesures prises par les autorités, le match de Fédérale une de rugby entre l'US Dax et l'US Tyrosse se jouera sans spectateur.

Coronavirus : le derby US Dax - US Tyrosse se jouera à huis clos

C'est la conséquence de l'épidémie de Coronavirus et des dispositions prises par les autorités pour freiner la propagation du virus. Ce mardi, il a été décidé que le derby des Landes entre l'US Dax et l'US Tyrosse en Fédérale Une sera joué à huis clos ce dimanche 15 mars au stade Maurice Boyau de Dax.

Décision prise en concertation entre la préfecture, la Fédération Française de Rugby et les deux clubs landais. "Plein je ne sais pas, mais il devait y avoir du monde, il y avait déjà beaucoup de réservation", constate le président de l'US Dax Benoit August.

Il y avait d'autres choix que ce huis clos

La préfecture n'a pas imposé ce huis clos, explique le président du club thermaliste, car d'autres solutions étaient envisageables, comme le report de la rencontre. Mais cela n'a pas été retenu : " On avait le choix, soit de repousser le match au 24 mars, mais cela aurait été le même problème. La dernière date de repli possible, c'était le 11 avril. Mais pour cette date sportivement, si pour quelques raisons que ce soit, le match n'avait pas pu se tenir les points (du match) auraient été calculés par la fédération et cela aurait pu pénaliser le classement de l'équipe. Malheureusement, cela arrive en fin de saison et les dates de repli ne sont pas légion."

Pertes financières importantes

Ce match à huis clos, sans spectateur, est synonyme d'une perte financière non négligeable pour l'US Dax. Au match aller, ce derby avec les Tyrossais avait rempli les tribunes du stade de la Fougère à Tyrosse. L'US Dax attendait aussi beaucoup de monde. "C'est beaucoup de pertes, déplore Benoit August. _Une perte sèche sur la billetterie pour la SASP, mais c'est une énorme perte pour l'association_, pour les équipes de jeunes, à qui j'avais confié cette année l'organisation des buvettes et du repas d'avant match. C'est un énorme manque à gagner".

Pour ceux qui avait déjà acheté leurs places, il faut se rapprocher du secrétariat du club pour se faire rembourser. Rien n'est pour le moment prévu pour les abonnés. Le match sera retransmis en direct et en intégralité sur France Bleu Gascogne. Coup d'envoi à 15 heures.