Coronavirus : le dévouement de deux pompiers mayennais aux Antilles au plus fort de la crise sanitaire

La caporale Audrey Quenneville, sapeur-pompier à Lignières-Orgères dans le nord du département, et le sergent-chef Denis Gicquel, qui travaille à la caserne de Fontaine-Couverte, sont revenus chez eux après avoir passé deux semaines aux Antilles à la fin du mois d'août. Ils s'étaient portés volontaires pour aider leurs collègues de la Martinique et de la Guadeloupe confrontés, cet été, à une situation sanitaire catastrophique. L'épidémie de Covid-19 a durement touché les Antilles.

"Notre principale mission était de renforcer les casernes et les centres hospitaliers pour le brancardage et pour aider les soignants pour le transport de matériel. J'ai été très contente d'aller aider mes collègues. J'y suis allée sans me dire que cela pouvait être dangereux. Et on a rempli la mission sans soucis" souligne Audrey Quenneville, invitée du 6-9 de France Bleu Mayenne, ce vendredi, qui précise qu'elle est prête à repartir pour accomplir si besoin d'autres missions humanitaires du même type.

Le sergent-chef Denis Gicquel, sapeur-pompier à Fontaine-Couverte dans le sud-Mayenne, est parti en Martinique et il a eu le sentiment que cette aide était salutaire pour les gens sur place : "j'ai eu le sentiment qu'ils étaient très contents qu'on vienne leur rendre service. Je faisais 12 heures de jour ou 12 heures de nuit et 12 heures de travail intense. Pour les Martiniquais, on était un peu un bol d'air, un bol d'oxygène face à une difficile situation".