Coronavirus : le DFCO fait un don de 100.000 euros au CHU de Dijon

Au DFCO, on l'habitude de voir des joueurs généreux en efforts sur la pelouse de Gaston Gérard. En pleine crise du coronavirus, le club montre qu'il sait être altruiste en dehors, avec un don de 100.000 euros (et de plus de 3000 viennoiseries) au CHU de Dijon.