Coronavirus : le diocèse de Nice organise des messes en direct sur Facebook pendant le confinement

Un évêque en direct sur Facebook. La situation a de quoi faire sourire, et pourtant c'est ce qu'on peut voir sur la page Facebook de l'église du Voeu de Nice, ce dimanche matin. Monseigneur André Marceau donne la messe, comme tous les dimanches. Sauf que cette fois-ci, confinement oblige, aucun fidèle n'est autorisé à rentrer dans l'église. La cérémonie est donc diffusée en direct sur la page Facebook de la paroisse, pour que la centaine de fidèles puissent la suivre à distance.

"Comme les églises sont fermées, beaucoup de prêtres se sont mis aux réseaux sociaux pour faire leur messe malgré tout", explique l'évêque de Nice. "En plus, la cérémonie est enregistrée dans l'église que les fidèles ont l'habitude de fréquenter, donc ça aide." Le site du diocèse est récemment mis à jour pour donner des informations sur les prières ou pour lire l'évangile du jour. "Il y a beaucoup de moyens pour que les fidèles continuent leurs pratiques religieuses, même dans la dispersion", continue Monseigneur André Marceau.

Des obsèques largement réduites

Le père Guy Largillière ne va lui pas aussi loin mais il essaie tout de même de rester en contact avec ses fidèles. "Avec les plus actifs, je communique par Whatsapp", indique le curé de la paroisse Saint-Nicolas de Cannes. "Je téléphone souvent aux plus âgés pour prendre de leurs nouvelles. On est un peu déstabilisés parce qu'on ne s'y attendait pas", avoue Guy Largillière. "Je suis prêtre depuis 43 ans et je n'ai jamais vécu une telle situation."

Les cérémonie des obsèques sont aussi largement perturbées par la période de confinement. Des cérémonies en comité très réduit (une vingtaine de personnes maximum) sont autorisées. "Soit le rassemblement se fait directement au cimetière avec un minimum de personnes, soit il y a un passage par l'église", explique l'évêque de Nice. "Et dans ce cas-là, il faut laisser des chaises et des bancs vides entre chaque personne. Après l'épidémie, on pourra célébrer une messe pour les défunts qui auront eu droit à une prière un peu rapide."