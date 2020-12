Coronavirus : le directeur de l'ARS Occitanie appelle à redoubler de vigilance pour les fêtes

"Même si le pic de la deuxième vague est passée et que nous sommes descendus nous sommes encore loin du but" explique le directeur de l’ARS Occitanie Pierre Ricordeau.

Nous sommes sur un plateau que nous espérons temporaire et espérons que la baisse pourra reprendre. La saison d'hiver est plus propice au virus et nous devons redoubler de vigilance pour éviter que le virus ne s'invite dans nos fêtes de fin d'année" - Pierre Ricordeau