Coronavirus : le dispositif pour éliminer les déchets d'activités de soins à risques infectieux en Vaucluse

Depuis le début des soins pour traiter la covid 19 ces déchets d'établissements hospitaliers ou de cliniques sont éliminés comme les autres issus des services médicaux. Avec un protocole stricte pour leur traitement et leur transport, ils sont acheminés jours et nuits sur l'écopôle de Vedène.

Pour tout le département de Vaucluse ces déchets a caractère infectieux sont acheminés sur le centre de traitement et valorisation de Vedène, l'Ecopole Novalie géré par Suez, pour être incinéré sur place. Stéphane Barthe, Directeur Général Délégué Suez RV Énergie en charge de l'activité Valorisation Énergétique pour les régions du sud de la France rappelle que : "ces déchets sont principalement générés dans les établissements de santé, publics ou privés. Tout cela est très encadrés. Ils font l'objet d'un pré-collecte sur place. ils sont conditionnés dans des réceptacles dédiés de deux types : des boites en cartons avec enrobage plastique pour tous les flux non coupant, non piquant ou non perforant et tous les flux piquant, donc une seringue, un scalpel, qui ne serraient pas réutilisables , sont stockés dans une boite en plastique hermétiquement fermée.

Tout cela est placé dans des bacs dédiés différents des bacs pour les ordures ménagères . ce sont des bacs métalliques acheminés jusqu'à la chaine de traitement où à part le déchargement manuel tout est automatisé pour aller jusqu'à l'incinération de ces déchets là _dans un four entre 1000 et 1100 degrés_. Les bacs sont ensuite désinfectés pour être remis à l'entreprise de collecte afin de la restituer aux établissements de santé pour une nouvelle utilisation."

Les bacs une fois lavés et désinfectés seront ramenés dans les établissements de soins pour une nouvelle utilisation - Novalie

Les masques utilisés dans les services de soins sont catalogués parmi ces déchets infectieux. Mais ces mêmes masques utilisés par tout à chacun sont aujourd'hui encore comme lors du premier confinement puis lors du déconfinement bien trop souvent jetés n'importe comment . Ces masques doivent être dans un sac bien fermé et mis en poubelle grise et non jaune destinée au tri sélectif. Un souci pour le personnel qui tri à l'Ecopôle de valorisation des déchets de Vedene tient à souligner Stéphane Barthe.