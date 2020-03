Coronavirus : le dispositif sanitaire dans les Landes

Le département des Landes se prépare à une augmentation des cas de Covid-19 et une hausse des hospitalisations. Un dispositif sanitaire est mis en place et opérationnel, entre secteur public et privé.

Le département des Landes s'organise face à la pandémie de Covid-19. Avec XX cas, le département est pour l'instant encore relativement épargné, mais mais il faut s'attendre à une augmentation répètent depuis maintenant une semaine les autorités.

Les cas vont se multipliés, et probablement les hospitalisations. Comment prendre en charge les malades ? Un dispositif est en place et opérationnel depuis cette fin de semaine. Ce dispositif implique les hôpitaux privés, les cliniques privées, le secteur médico-social, et les professionnels de santé libéraux.

40 lits de réanimation et deux unités Covid

Le Directeur Départemental de l'ARS, Didier Couteaud, en parlait dès la semaine dernière. C'est donc chose faite. Désormais le département des Landes compte 40 lits de réanimation : 20 à l'hôpital de Dax et 20 à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Ces lits sont destinés aux malades les plus critiques, ceux qui ont besoin d'une assistance respiratoire notamment.

Parallèlement, des unités Covid-19 sont mises en place, toujours dans les hôpitaux de Dax et de Mont-de-Marsan. Dans ces unités seront admis des patients pour qui un suivi médical à domicile n'est pas possible. À ce jour, 30 places sont disponibles immédiatement à Mont-de-Marsan et 20 à Dax. Mais, chacune de ces unités peut monter en charge, jusqu'à une centaine de lits.

Des lits libérés grâce aux déprogrammations d'interventions non urgentes et le recours à la "troisième ligne", c'est-à-dire les cliniques, comme celle des Landes ou le Cers, et les plus petits hôpitaux, celui de Saint-Sever, par exemple. Leur rôle va être de délester les deux centres hospitaliers de ce qui ne relève pas du coronavirus.

A noter également que la régulation du Samu des Landes est renforcée avec un médecin militaire et des médecins généralistes.

Le rôle des médecins généralistes

Les professions libérales s'organisent également précise l'ARS. Les généralistes vont continuer à voir des patients potentiellement porteurs du virus. Selon l'ARS 80% des malades resteront chez eux avec un suivi à domicile qui pourra alors être assuré soit par le médecin ou alors un infirmier qui passera voir le patient et remplira un questionnaire.

D'autre part, les autorités réfléchissent à la mise en place de centres de consultations déportées, qui pourraient être installées par exemple dans des écoles vides, et qui seraient réservés aux personnes présentant des symptômes, pour ne pas mélanger les publics.

La fin des dépistages systématiques

Pour limiter la contagion du Covid-19, il y a les mesures de confinement qui doivent être impérativement respectées, les gestes barrières. Les tests, en revanche, ne sont plus systématiques. Ils seront effectués pour les professionnels de santé présentant des symptômes, les personnes hospitalisées, fragiles (celles souffrant d'autres pathologies, et dans les structures sociales et médico-sociales comme les Ehpad, là aussi en cas de symptômes.

En moyenne dans les Landes, plus de 30 dépistages sont effectués en moyenne chaque jour, avec un ratio de 10% de cas positifs, selon l'ARS.