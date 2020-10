Coronavirus : le docteur de Fronton Jérôme Marty et son syndicat attaquent l'Etat pour "manquements"

C'est une critique détaillée de la gestion de la crise du coronavirus, "de mars à mai", que vient d'écrire le docteur Jérôme Marty. Le médecin généraliste de Fronton (Haute-Garonne), également président de l'Union Française pour une Médecine Libre (UFML), était l'invité de France Bleu Occitanie, à l'occasion de la parution de son livre “Le scandale des soignants contaminés" (Flammarion).

Le généraliste estime que le "commandement" de l'Etat a "complètement ignoré" la médecine de ville pendant la crise, mais aussi la médecine hospitalière, et celle des EHPAD. "On a perdu beaucoup de temps, et on aurait pu probablement éviter des milliers de morts" estime le soignant de Fronton.

Quant au confinement décrété en mars, Jérôme Marty juge que c'est un signe de faillite de la gestion de la crise, et son anticipation : "le confinement, c'est l'échec, quand on confine, c'est qu'on a manqué tout ce qui a précédé".

Le médecin précise aussi que son syndicat UFML va attaquer l'Etat pour "manquement" dans la protection des soignants, en première ligne dans cette crise, avec notamment des moyens insuffisants. "L'Etat n'a pas joué son rôle" estime Jérôme Marty.