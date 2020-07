Coronavirus : le "drive covid" du CHU d'Amiens ouvert cinq jours par semaine

Le drive covid, centre de prélévement en mode piéton ou en voiture sur le site nord du CHU d'Amiens, passe de trois à cinq jours d'ouverture par semaine (du lundi au vendredi de 8h à 16h). Le mardi et le jeudi sont ajoutés. Il faut avoir une ordonnance et prendre rendez-vous au 06.47.75.79.05 (numéro joignable du lundi au vendredi de 9h à 17h). Le résultat est envoyé ensuite par la Poste et au médecin à l'origine de l'ordonnance.

Le but est de multiplier les tests afin de limiter la progression de l'épidémie de coronavirus.