Coronavirus : le fabricant de tests Biosynex relocalise une partie de sa production en Alsace

Le fabriquant de tests Biosynex est en train de relocaliser une partie de sa production en France. Pour répondre à une très importante demande, la société a décidé d'assembler ses tests sérologiques pour dépister le Covid- 19 sur son site d'Illkirch-Graffenstaden, au sud de Strasbourg.

Dans un premier temps, ils seront assemblés manuellement, puis ça sera plus automatisé d'ici la fin de l'été. "On va aller vers une production plus automatisée, il faut pouvoir être aussi compétitif que les Chinois, explique Larry Abensur, le président de Biosynex. Pour cela, il faut qu'on investisse dans des automates. On a déjà signé un achat d'un automate de fabrication, qui va, à lui tout seul, produire un million de tests par mois".

L'embauche de 100 personnes

L'entreprise a commencé à embaucher et envisage de recruter une centaine de salariés. Un second site de production doit démarrer à Lyon. Biosynex espère ainsi pouvoir produire à terme près de 5 millions de tests par mois. La Chine continuera malgré tout à fournir la matière première (la production des anticorps, qui est le cœur du système).

Le reportage sur la relocalisation d'une partie de la production de Biosynex Copier

"Cette production locale permettra d'avoir une capacité de production supplémentaire pour faire face à une demande très importante, analyse Larry Abensur. _Ça évitera aussi tous les engorgements qu'on a au niveau logistique_, qui font qu'il y a beaucoup de retards dans l'acheminement des tests".

Des tests toujours en cours de validation

Les tests de Biosynex sont, comme tous les tests sérologiques, en cours de validation par les autorités de santé. Ils sont déjà utilisés, notamment par les virologues du CHU de Strasbourg et permettent de déterminer si on a été en contact avec le Covid- 19. Ils sont un complément des tests par écouvillon nasal qui permettent, eux, de déterminer la circulation active du virus.