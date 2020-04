Coronavirus : le festival de musique de Menton ne rend pas les armes

Le communiqué publié ce mercredi matin par le maire de Menton est très clair. Pas question d'annuler pour le moment le 71e festival de musique de Menton, prévu du 23 juillet au 11 août. Le plan de déconfinement présenté mardi par Edouard Philippe laisse un petit espoir, puisque seuls les événements qui rassemblement plus de 5.000 spectateurs sont strictement interdits jusqu'au mois d'août.

Une décision fin mai

"Après les annonces du président de la République le 13 avril 2020 et sa décision de n’autoriser la tenue des festivals qu’après la mi-juillet, nombre de nos confrères ont d’ores et déjà statué sur le maintien ou l’annulation de leur événement. Le Festival de Musique de Menton, pour sa part, explore encore toutes les options possibles et rendra publique sa décision avant la fin du mois de mai. Nos équipes et les artistes se concertent actuellement pour que la 71e édition puisse voir le jour, quelle que soit sa forme, afin que résonne cette année encore la musique à Menton," écrit ce mercredi Jean-Claude Guibal, qui espère donc encore pouvoir proposer un spectacle à la hauteur de la réputation de ce festival, parmi les plus prestigieux d'Europe, et qui avait attiré l'an dernier plus de 12.000 spectateurs à l'occasion de la 70e édition.