Coronavirus : Le fichier informatique "Contact Covid" destiné au suivi des malades est désormais en place

La campagne de tests est évaluée à 700 000 tests pratiqués par semaine en France désormais pour dépister les malades du Covid-19. Déjà depuis le 11 mai toute apparition de symptômes avérés par le médecin traitant conduit sur prescription médicale à se faire dépister ainsi que son entourage familier et ensuite toutes les personnes contacts identifiés par les brigades de l'assurance maladie. Tous répertoriés dans ce fichier informatique "Contact Covid" géré par la CPAM qui recense ainsi toux ceux qui doivent être à leur tour testés avec un dépistage virologique.

Les tests virologiques sont très fiables à condition d'être pratiqués comme il faut

Ces tests PCR (acronyme anglais de "Polymerase Chain Reaction" ) pratiqués désormais systématiquement dés l'apparition de symptômes révélateurs sont-il fiables ? Ils sont rappelons-le effectués par un prélèvement dans le fond du nez avec un petit écouvillon comme un coton-tige. Et bien tout dépend comment ils sont menés tient à souligner le docteur Marie-Christine de Barbentane, responsable du laboratoire de microbiologie du Centre Hospitalier d'Avignon : "Les PCR dont des très bon tests mais le résultat dépend de la façon dont le prélèvement est fait. Et quand vous voyez à la télé ces reportage avec des drives qui ont été mis en place où les gens restent dans leur voiture ce sont le plus souvent des gratouillages de narine ! C'est pas du tout un prélèvement correct. On peut avoir des PCR négatives même si le patient est porteur du virus parce qu'on est pas allé chercher le virus au bon endroit. Trop bas si vous voulez parce que virus se situe plutôt au niveau euro-pharyngé. Si vous grattez l'intérieur de la narine vous êtes pas au bon endroit en fait". Depuis deux mois 1500 tests virologiques PCR ont été mené avec exactitude sur le site de l'hôpital Henri Duffaut à 'Avignon.

L'immunité après la maladie reste encore une incertitude

La mobilisation contre le covid 19 est en ordre de bataille, c'est une deuxième phase après le confinement avec l'extension des tests virologiques prescrits immédiatement en cas de symptômes avérés et cela ensuite pour toute personne ayant été en contact avec un malade initialement déclaré.

Toutefois il est encore trop tôt pour connaitre le degré de résistance des anticorps développés lors de la maladie. Ce sont alors les tests sérologiques qui vont déterminer le taux de présence de ces anticorps. Il s'agit d'une prise de sang de sang cette fois et non plus d'un petit écouvillon glissé dans le fond du nez. Ils sont surtout utiles ces test sérologiques aujourd'hui quand il n'y a pas de symptômes par exemple pour les personnels des établissements de santé ou des lieux d'hébergement collectif. Toutefois leur recours systématique n'a pas été encore validé par la Haute Autorité de Santé. Ils ne sont d'ailleurs pas remboursés.

Reste l'interrogation sur l'immunité, car attraper deux fois le covid-19 reste une possibilité sans connaitre exactement la puissance des anticorps qui lui sont propre précise docteur Boris Loquet, Président L'Union Régionale des Professionnels de Santé Biologistes en PACA :" Ce qu'on ne peut pas dire à présent c'est la capacité des anticorps à bloquer une future infection. Est-ce qu'un patient qui a été en contact avec le virus et qui a produit des anticorps , si il est a nouveau en contact avec le virus les anticorps vont l'empêcher d'être à nouveau malade. Ça on n'en sait pas plus. On sait que dans les formes graves il y a beaucoup d'anticorps. A priori ces anticorps là sont plutôt neutralisants. C'est à dire qu'ils vont ré empêcher une nouvelle infection mais dans les formes asymptomatiques, sans symptômes très prononcés, on a des anticorps avec une capacité à bloquer le virus qui est très faible. Ça on le sait avec le recul. "