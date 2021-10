Coronavirus : le Finistère a atteint l'immunité collective

Dans l'épidémie de Covid-19, le département du Finistère a atteint l'immunité collective. En effet, 93% de la population de plus de 12 ans est vaccinée avec les deux doses. Et l'immunité collective est atteinte dès que 90% de la couverture vaccinale est atteinte. Malgré tout, il ne faut pas relâcher les efforts, explique le directeur de l'Agence régionale de Santé dans le Finistère.

"On sait que l'on a pas éradiqué l'épidémie, précise Jean-Paul Mongeat. Le Covid-19 peut toujours circuler, y compris chez des gens qui sont déjà vaccinés. C'est pour cette raison que certaines mesures barrières sont maintenues." Le port du masque reste en effet obligatoire sur les marchés ou recommandé dans les réunions de travail.

Rebonds épidémiques

Malgré ces mesures et la vaccination, l'ARS observe quelques rebonds de l'épidémie dans certains territoires du département. Dans le Finistère, le taux d'incidence, avec 24 cas pour 100.000 habitants, reste l'un des plus bas de France métropolitaine. Mais il progresse notamment à Quimperlé communauté où là, "le taux d'incidence dépasse les 50 cas pour 100.000 habitants, précise Jean-Paul Mongeat. Forcément, cela veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un cluster avec des transmissions et des cas groupés sur ce territoire-là. Il faut donc dépister pour éviter de propager le virus."

Et en ce qui concerne la troisième dose, 42% des personnes éligibles, c'est-à-dire les plus de 65 ans et les personnes fragiles vaccinées avec les deux doses depuis plus de six mois, sont vaccinées.