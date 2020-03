Coronavirus : le flux de malades en réanimation s'accentue fortement dans le Grand Est

Les chiffres ne cessent de gonfler. Le flux de patients en réanimation dans les hôpitaux du Grand Est a augmenté de 38% en seulement 24h, selon un bilan de l'Agence régionale de santé (ARS). Samedi 21 mars à 15h, 1.767 personnes étaient hospitalisées dans la région, dont 435 en réanimation, soit 83 de plus par rapport à la veille. Depuis le début de l’épidémie, 230 personnes sont mortes dans le Grand Est. Ce chiffre prend en compte "les personnes confirmées virologiquement positives au Covid-19, ainsi que les personnes non testées mais dont le décès est rapporté à une infection par coronavirus", précise l'ARS.

L’ARS précise que la région est parvenue à doubler les capacités d’accueil en réanimation de la région Grand Est, où la situation "continue de s'aggraver". Samedi, 357 personnes étaient sorties d’hospitalisation, leur état de santé ayant été considéré comme satisfaisant. La semaine prochaine, 3,8 millions de masques seront livrés aux établissements de santé, aux professionnels de santé et aux établissements médico-sociaux du Grand Est.

L'Agence régionale de santé ne communique plus de chiffres actualisés pour le département du Haut-Rhin, le plus touché. Samedi, six patients alsaciens ont été transférés vers l'hôpital de Bordeaux, après six premiers mercredi vers les hôpitaux de Marseille et Toulon. Un patient haut-rhinois a également été transféré samedi à Fribourg, en Allemagne. Quant à l'hôpital militaire de campagne à Mulhouse, il devrait "être opérationnel en début de semaine", précise l'ARS.

Dans le Bas-Rhin, autre département du Grand Est particulièrement touchés, 319 personnes étaient hospitalisées samedi, dont 139 en réanimation. Depuis le début de l’épidémie, le nombre de personnes décédées et domiciliées dans le Bas-Rhin s’élève à 34.