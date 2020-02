Coronavirus : le fondateur du carnaval vénitien de Remiremont se confine

Après un séjour à Venise, où il assistait au carnaval, Yves Chrétien est de retour à Remiremont, dans les Vosges. Potentiellement porteur du coronavirus, qui sévit en Italie, et sur les conseils de son médecin, il sort le moins possible de chez lui.

Lorsqu'il est rentré de Venise, vendredi 21 février, Yves Chrétien était encore sur son "nuage carnavalesque". Il ne s'est pas rendu tout de suite compte de la situation dans le Nord de l'Italie, jusqu'à la multiplication des cas et l'annonce des premiers décès dans le pays transalpin. Désormais, sept régions sont concernées par l'épidémie, qui a déjà fait sept morts en Italie.

"On était huit en tout, à être allé sur place pour le carnaval de Venise, et c'est là qu'on a pris conscience que l'on pouvait être porteur de la maladie", explique le fondateur du carnaval vénitien de Remiremont, dans les Vosges.

Mon médecin m'a dit, [...] en clair, de rester chez moi au maximum

Ce mardi, son médecin qu'il connait bien, l'a appelé. "Il savait que j'était en Italie. Mon médecin m'a dit de ne plus aller au restaurant, de ne plus aller au cinéma, et de ne parler à des personnes qu'avec un masque. En clair, de rester chez moi au maximum". Il doit également prendre sa température deux fois par jour et, au moindre doute, appeler le 15.

Cette période de quarantaine, conseillée pendant deux semaines, est plus facile à respecter pour quelqu'un comme lui, à la retraite, que pour un actif. Il n'empêche, ça reste compliqué au quotidien. "J'ai dû renoncer à accueillir ma filleule, par précaution, avoue Yves Chrétien. Vu que j'ai passé une semaine à l'étranger, il a bien fallu que je fasse des courses, que je remplisse le frigo, je suis quand même sorti. Mais sans masque, parce qu'il n'y a en plus en pharmacie. Dés que je croisais des connaissances, je leur expliquais la situation et on se tenait à distance, sans s'embrasser."

L'organisation du carnaval vénitien de Remiremont "perturbée"

Habitué à confectionner des costumes, et pas maladroit avec l'aiguille, Yves Chrétien va faire son propre masque, pour tenter de continuer "une vie normale." D'autant, qu'il est très sollicité en ce moment, avec la préparation du carnaval vénitien de Remiremont, du 2 au 5 avril.

"Honnêtement, l'organisation est perturbée. J'ai plein de costumes à faire, de réunions prévues, mais je ne peux rien faire comme avant. Alors, on accumule du retard, reconnait-il. Je vais devoir appeler le maire par exemple pour lui demander si je peux venir à un rendez-vous le 3 mars. Si oui, faut-il que je vienne avec un masque. Car je ne peux pas lui cacher."

Le carnaval vosgien est pour l'instant maintenu. Mais tout dépendra de l'évolution de l'épidémie.