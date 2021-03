Coronavirus : le Gard atteint la barre symbolique des 500 morts

Selon le dernier bulletin de l'Agence Régionale de santé en Occitanie, le département du Gard vient d'atteindre une barre symbolique : celle des 500 décès depuis le début de la pandémie de covid-19. Ce bulletin récapitulatif n°155 recense les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1546 hospitalisations en cours ce vendredi soir (+83) dans la région, dont 318 en réanimation et soins critiques (+25), et à ce jour 3528 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+36 en 3 jours).

Actuellement, 228 patients sont hospitalisés dans le Gard, dont 51 dans les services de réanimation.

En Lozère, on dénombre ce vendredi soir 22 hospitalisations, dont deux patients en réanimation.

A ce jour, toujours selon l'ARS, plus de 930 000 doses de vaccins ont déjà été administrées en Occitanie (dont un record de 34 278 injections pour la seule journée d’hier). Les bénéficiaires d’une première injection de vaccin représentent à ce jour 11,3% de la population, 19% des personnes de 65 à 74 ans, 54% des plus de 75 ans et 92% des résidents de nos 880 Ehpad et Unités de soins de longue durée.